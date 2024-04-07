Dishub DKI Prediksi Puncak Arus Mudik Terjadi Esok Hari

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo memprediksi puncak arus mudik penumpang terjadi pada hari Senin 9 April 2024, besok.

Dia menyebut, hingga pagi ini, kepadatan masih dalam batas normal.

"Sebagaimana prediksi akan terjadi pada tanggal 8 besok," kata Syafrin saat ditemui di terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Kendati demikian, ia tak menampik jika dari pantauan yang dilakukan, sudah terjadi peningkatan atau lonjakan jumlah penumpang sejak Sabtu 6 April 2024, tadi malam. Peningkatan ini terjadi sekitar 130 persen dari hari normal biasanya.

Syafrin menyebut, meski terjadi lonjakan, angka ini masih belum menunjukkan puncak arus mudik penumpang Tahun 2024. Dishub DKI akan terus memantau terkait volume penumpang pada hari ini.

"Sehingga kami prediksikan tetap sebagaimana yang direncanakan dari kementerian perhubungan, di tanggal 8 April nanti atau hari Senin besok (Puncaknya)," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)