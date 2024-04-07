Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Arus Mudik di Jalur Kalimalang Bekasi Diperkirakan Malam Nanti

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |12:25 WIB
Jalur Kalimalang Bekasi (Foto : MPI)
BEKASI - Arus lalu lintas (lalin) di jalan arteri Kalimalang di depan Pos Pengamanan (pospam) Sumber Artha, Jalan Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (7/4/2024) terlihat ramai lancar.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, pukul 10.30 WIB, tampak sejumlah motor dan mobil yang melintasi jalan ini. Jumlah pengendara motor tetap mendominasi jalan arteri Kalimalang di pagi tadi.

Menurut Papospam Ipda Sumarno, di pos pengamanan Sumber Artha, Jalan Raya Kalimalang, Bekasi mengatakan puncak arus mudik akan terjadi pada malam hari.

"Terpantau di pospam sumber Artha Kalimalang ini masih terpantau normal jadi belum terlalu ada lonjakan. Kemungkinan terjadi lonjakan nanti malam habis maghrib disambung nanti selesai sahur maupun selesai bada subuh mulai lagi," kata Ipda Sumarno kepada MNC Portal, Minggu (7/4/2024).

Dia menyebut arus mudik nanti malam akan ramai mulai magrib hingga pukul 24.00 WIB. Kemudian akan longgar dan kembali pada menjelang subuh pada Senin 8 April 2024.

Lantas dia menyebut para pemudik yang melintas di jalan arteri Kalimalang didominasi oleh para pengendara roda dua. Dimana paling banyak menunju arah Jawa.

"Untuk di Kalimalang didominasi untuk para pemudik roda dua, Kalau roda empat rata-rata lewat jalan tol. Paling banyak ke arah Bekasi dan arah timur menuju Jawa karena Kalimalang pospam super artha akses untuk menuju ke jalur Pantura," katanya.

Halaman:
1 2
      
