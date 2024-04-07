Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Pemudik Tuna Netra Menang War Tiket Mudik Gratis

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |13:13 WIB
Cerita Pemudik Tuna Netra Menang <i>War</i> Tiket Mudik Gratis
Pemudik tuna netra menang war tiket mudik gratis (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mudik lebaran Tahun 2024 menjadi salah satu keberkahan yang dirasakan oleh Firman, pemudik Tuna Netra yang menang war tiket mudik gratis ke kampung halamannya yang digelar oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Firman menceritakan bahwa pada mudik tahun lalu, dia sudah berjuang untuk mendapatkan tiket mudik gratis. Namun, rezeki belum menyertainya lantaran kehabisan kuota.

"Saya sebenernya tahun kemarin itu enggak dapet. Jadi sudah kehabisan kuota. Nah Alhamdulillah Tahun ini kuota masih tersedia sehingga saya bisa berangkat mudik gratis," kata Firman ditemui di terminal Kampung Rambutan saat pelepasan mudik gratis Kemenhub, Mingggu (7/4/2024)

Dia menceritakan, soal perjuangannya untuk mendapatkan tiket gratis menuju Surabaya, kampung halamannya. Firman mengaku ikut mengantri terlebih dahulu sebelum terdaftar akhirnya.

Firman mengakui, hal ini berbeda jika dirinya bersama keluarga harus merogoh kocek lebih untuk membeli tiket bus biasa pada umumnya.

"Kalo umum sih sebenernya untuk beli tiketnya gampang, kita tinggal datang ke loketnya, kita beli tiketnya, tanggal berapa tanpa mengantri. Kalo mudik gratis kan banyak sekali peminatnya. Jadi ketika saya di sini pun banyak antrean juga," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
