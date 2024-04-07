Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Pinggir Sungai Citarum Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |14:28 WIB
Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Pinggir Sungai Citarum Bekasi
Mayat perempuan ditemukan membusuk di Sungai Citarum Bekasi (Foto: MPI)
A
A
A

BEKASI - Sesosok mayat ditemukan di pinggir Sungai Citarum, Kampung Tegal Pacing, Desa Sumbereja, Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Mayat itu ditemukan dalam kondisi tertelungkup sudah membusuk.

Kapolsek Pebayuran AKP Hotma Sitompul saat dikonfirmasi membenarkan penemuan mayat tersebut. Mayat itu pertama kali ditemukan warga, Minggu (7/4/2024) sekitar pukul 08.00 WIB.

"Saat di temukan mayat dalam posisi tertelungkup dalam keadaan mayat sudah membengkak dan sudah mengeluarkan aroma bau tidak sedap," kata Hotma dalam keterangannya, Minggu (7/4/2024).

Kemudian saksi melaporkan kejadian itu ke polisi. Selanjutnya, pihak Polsek Pebayuran bersama Inafis Polres Metro Bekasi langsung ke lokasi penemuan mayat, untuk melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi.

Dari hasil olah TKP, polisi menduga mayat berjenis perempuan tanpa identitas itu di perkirakan sudah 8 hari yang lalu.

"Korban seorang perempuan, sampai saat ini belum di ketahui identitasnya. Kemudian mayat tersebut di bawa ke RSUD Cibitung untuk dilakukan autopsi," jelas Hotma.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement