Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Pinggir Sungai Citarum Bekasi

BEKASI - Sesosok mayat ditemukan di pinggir Sungai Citarum, Kampung Tegal Pacing, Desa Sumbereja, Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Mayat itu ditemukan dalam kondisi tertelungkup sudah membusuk.

Kapolsek Pebayuran AKP Hotma Sitompul saat dikonfirmasi membenarkan penemuan mayat tersebut. Mayat itu pertama kali ditemukan warga, Minggu (7/4/2024) sekitar pukul 08.00 WIB.

"Saat di temukan mayat dalam posisi tertelungkup dalam keadaan mayat sudah membengkak dan sudah mengeluarkan aroma bau tidak sedap," kata Hotma dalam keterangannya, Minggu (7/4/2024).

Kemudian saksi melaporkan kejadian itu ke polisi. Selanjutnya, pihak Polsek Pebayuran bersama Inafis Polres Metro Bekasi langsung ke lokasi penemuan mayat, untuk melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi.

Dari hasil olah TKP, polisi menduga mayat berjenis perempuan tanpa identitas itu di perkirakan sudah 8 hari yang lalu.

"Korban seorang perempuan, sampai saat ini belum di ketahui identitasnya. Kemudian mayat tersebut di bawa ke RSUD Cibitung untuk dilakukan autopsi," jelas Hotma.