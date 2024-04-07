Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
MEGAPOLITAN

Kebakaran Lapak Rongsokan di Pamulang, Kerugian hingga Rp120 Juta

Hambali , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |15:44 WIB
Kebakaran Lapak Rongsokan di Pamulang, Kerugian hingga Rp120 Juta
Kebakaran lapak rongsokan di Pamulang (Foto : Istimewa)
A
A
A

TANGERANG - Sebuah lapak rongsokan di Jalan Pinang, Pamulang Timur, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), ludes terbakar, Minggu (07/04/24). Diduga sumber api berasal dari korsletimg arus listrik.

Kebakaran itu terjadi sekira pukul 11.18 WIB. Kepulan asap tiba-tiba terlihat dari salah satu bagian lapak. Sontak pemilik berteriak meminta bantuan warga guna memadamkan api.

Lapak yang terbuat dari bahan rentan terbakar menyebabkan kobaran api cepat membesar. Petugas pemadam sendiri baru tiba sekira pukul 11.40 WIB. Diterjunkan 5 unit mobil pemadam dari sejumlah pos di Tangsel, dan dibantu 2 unit dari Depok.

"Yang terbakar lapak penampungan barang bekas. Penyebabnya diduga korsleting listrik," kata Komandan Regu (Danru) Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Tangsel, Iskandar.

Kobaran api yang terus membesar sempat menimbulkan kepanikan warga. Apalagi lokasi lapak memang berdekatan dengan sejumlah pemukiman padat.

