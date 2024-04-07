Pemudik Terciduk Naik Kereta Pakai Helm : Biar Enggak Ketilang

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |17:22 WIB

Pemudik pakai helm naik kereta (Foto : MPI)

JAKARTA - Sosok pria berkaos hitam cukup menyita perhatian

Pemudik tersebut tampak tenang dan percaya diri mengenakan helm jenis open face, sambil berjalan mengantre saat pemeriksaan tiket.

Serasi dengan kaos oblong bermotifnya, pria bernama Widodo ini menyapa sejumlah media sembari menerangkan alasan mempertahankan helm di kepala. Ia lalu terciduk staf KAI yang menegurnya.

"Biar enggak ketilang, mau ke Semarang," selorohnya sembari tertawa.

Ternyata, ada alasan tersendiri mengapa pria berkulit sawo matang ini membawa helmet saat mayoritas pemudik lain sibuk dengan koper dan tas punggungnya.

Widodo menyebut sepeda motor miliknya telah diangkut menggunakan kereta api. Tak ada larangan khusus yang menahan Widodo dengan helmnya.

"Iya dikirim, pakai KA Motis," terangnya.