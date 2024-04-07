Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Contraflow KM 36 sampai 46 Tol Japek Resmi Ditutup

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |17:36 WIB
<i>Contraflow</i> KM 36 sampai 46 Tol Japek Resmi Ditutup
Contraflow di Tol Japek (Foto: Jasa Marga)
JAKARTA - PT Jasa Marga resmi menutup rekayasa lalulintas Contraflow dari KM 36 sampai KM 47 ruas tol Jakarta - Cikampek pada Minggu (7/4/2024).

Sementara itu, contraflow dari KM 47 s.d KM 70 arah Cikampek yang sudah diberlakukan sejak Jumat, 5 April 2024 pukul 18.52 WIB masih diberlakukan hingga saat ini. Terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat.

Sebelumnya dilakukan perpanjangan contraflow dari KM 36 s.d KM 47 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sejak Sabtu, 6 April 2024 pukul 22.35 WIB, atas diskresi dari pihak Kepolisian.

PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
