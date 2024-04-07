Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembeli Ungkap Alasan Setiap Tahun Belanja Keperluan Lebaran di Tanah Abang

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |19:00 WIB
Pembeli Ungkap Alasan Setiap Tahun Belanja Keperluan Lebaran di Tanah Abang
Warga belanja baju lebaran di Tanah Abang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Membeli pakaian baru seakan sudah menjadi salah satu tradisi bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Hal inipun diakui oleh salah satu pembeli, Susi.

Susi mengatakan, dirinya setiap tahun berbelanja kebutuhan untuk dipakai saat Lebaran di pasar pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini.

"Sudah tradisi, setiap tahun pasti ke sini," ujar Susi kepada MNC Portal Indonesia.

Dikatakan Susi, alasan lain dirinya memilih berbelanja di Tanah Abang lantaran harga barang yang dijual di pasar ini lebih murah dibandingkan yang lainnya.

Susi bilang, untuk membeli 3 barang, dirinya hanya mengocek dana Rp500 ribu.

"(Tadi beli) baju koko, celana panjang ya tidak sampai Rp500 ribu. Pokoknya di sini murah banget deh. Untuk 3 sampai 4 barang nih kayaknya Rp500 ribuan," lanjut Susi yang kala itu sambil membawa barang belanjaannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, menjelang H-3 Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Pasar Tanah Abang masih dipadati pengunjung. Umumnya, barang yang dibeli yaitu perlengkapan untuk dipakai saat lebaran yang dipreduksi jatuh pada 10 April 2024 mendatang.

