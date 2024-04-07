Pemotor di Bogor Tewas Tabrak Pembatas Jalan dan Terpental ke Truk

BOGOR - Pemotor meninggal dunia usai kecelakaan di Jalan Raya Parung, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Kecelakaan ini sedang ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Bogor.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB. Awalnya, terdapat truk yang dikendarai AA sedang melaju dari arah Parung menuju Bogor.

"Di TKP tiba-tiba datang motor yang bergerak dari arah jalur Bogor," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Minggu (7/4/2024).

Motor tersebut hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan. Tak sampai di situ, pemotor yang belum diketahui identitasnya tersebut terpental dari jalurnya ke arah truk yang sedang melintas.