HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor di Bogor Tewas Tabrak Pembatas Jalan dan Terpental ke Truk

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |20:00 WIB
Pemotor di Bogor Tewas Tabrak Pembatas Jalan dan Terpental ke Truk
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

BOGOR - Pemotor meninggal dunia usai kecelakaan di Jalan Raya Parung, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Kecelakaan ini sedang ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Bogor.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB. Awalnya, terdapat truk yang dikendarai AA sedang melaju dari arah Parung menuju Bogor.

"Di TKP tiba-tiba datang motor yang bergerak dari arah jalur Bogor," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Minggu (7/4/2024).

Motor tersebut hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan. Tak sampai di situ, pemotor yang belum diketahui identitasnya tersebut terpental dari jalurnya ke arah truk yang sedang melintas.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
