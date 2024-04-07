Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemudik Motor Asal Subang Masuk Tol Cikampek, Ikut Google Map

Nila Kusuma , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |18:44 WIB
Pemudik Motor Asal Subang Masuk Tol Cikampek, Ikut Google Map
Pemotor masuk jalan tol gegara ikut google map (Foto: Istimewa)
KARAWANG - Pemudik kendaraan roda empat yang melalui jalan tol Cikampek dibuat heran karena ada motor yang juga melaju kencang di jalan tol.

Motor tersebut pun berhasil dihentikan petugas Polres Karawang yang mengetahui ada motor masuk tol. Pengemudi motor mengaku tersesat.

Kasi Humas Polres Karawang Ipda Kusmayadi mengatakan pihaknya mendapat telepon dari sejumlah pemudik yang melihat motor masuk jalan Tol Cikampek.

Mendapat laporan tersebut kemudian polisi mengejar motor tersebut agar tidak terlalu jauh masuk kedalam tol.

"Saat ini sedang puncak arus mudik kepadatan lalu lintas di dalam tol Cikampek terus meningkat. Keberadaan motor bisa berbahaya dan menggangu arus lalulintas. Kami bergerak cepat untuk mengehentikan motor tersebut sebelum jauh," kata Kusmayadi, Minggu (7/4/2024).

Menurut Kusmayadi, setelah berhasil menghentikan motor tersebut petugas kemudian memeriksa pengemudi motor, Suryana (27), yang mengaku salah jalan hingga masuk kedalam Tol Karawang Timur.

"Dia mengandalkan goegle map untuk memandu dia dari Subang menuju Bekasi. Namun dia lupa menggunakan mode roda dua hingga diarahkan masuk Tol Karawang Timur," katanya.

