HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Pria Membusuk Ditemukan Warga di Klapanunggal Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |20:30 WIB
Mayat Pria Membusuk Ditemukan Warga di Klapanunggal Bogor
Penemuan mayat di Klapanunggal (Foto: dok BPBD)
BOGOR - Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di Sungai Leuwimonyet, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Kasus ini sedang dalam penyelidikan oleh polisi.

Kapolsek Klapanunggal Iptu Silfi Adi Putri mengatakan mayat itu ditemukan sekira pukul 09.00 WIB. Awalnya, warga yang sedang memancing melihat mayat tersangkut di tumpukan sampah.

"Kondisi sudah mulai membusuk," kata Silfi dalam keterangannya, Minggu (7/4/2024).

Warga pun melaporkan temuannya kepada Polsek Klapanunggal. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi temuan mayat.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
