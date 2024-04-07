Usai Pemilu 2024, Aktivis Gelar Silaturahmi untuk Satukan Pemuda

JAKARTA - Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, para aktivis nasional dan Sahabat Bang Ara menggelar silaturahmi sekaligus buka bersama sekaligus santunan 400 anak yatim di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2024)

Kegiatan dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi para aktivis lintas organisasi, terlihat aktivis Cipayung pasca Pemilu 2024 kemarin. Silaturahmi ini dijadikan momentum yang baik, terlebih di laksanakan pada bulan suci Ramadhan.

Ketua Panitia Chrisman mengatakan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh Maruarar Sirait. Tokoh nasional yang juga seorang nonmuslim telah memberikan contoh baik dalam menyelenggarakan kegiatan seperti ini.

"Para teman-teman aktivis semoga bisa mencontoh bang Ara," kata Chrisman dalam sambutannya.

Kata Chrisman, tidak mudah menumpulkan para ketua umum dari berbagai organisasi pemuda dalam satu acara. Untuk itu, ia berharap agar kegiatan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi para aktivis.

BACA JUGA: Raja Pemilu India Ini Telah Ikuti 238 Kali Pemilihan dan Selalu Kalah

"Semua dan abang-abang semua dan semuanya saya pikir acara ini menjadi momentum yang sangat baik di bulan yang suci bersama anak-anak panti asuhan ini, kita bersama-sama melaksanakan acara ini semoga bermanfaat dan berjalan dengan baik," ujarnya.

Manuarar Sirait dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi ini akan diterus dilakukan, demi menjaga silaturahmi antara anak bangsa. "Kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi, kita berbaur kembali pasca Pemilu baik dari 01, 02, dan 03. Karena pentingnya silaturahmi itu baik buat bangsa," tegas Ara.

Ara memastikan hubungan Jokowi dan Prabowo berjalan dengan baik. Dengan tegas Ara mengatakan bahwa Jokowi mendukung langkah program yang dilakukan presiden terpilih.

"Saya tegaskan kembali, hubungan mereka baik-baik saja. Saya tahu persis Presiden Jokowi dengan Prabowo," ujarnya.