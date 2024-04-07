Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Maling Mobil, 2 Pria Babak Belur Diamuk Warga di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |23:00 WIB
Diduga Maling Mobil, 2 Pria Babak Belur Diamuk Warga di Depok
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Dua orang pria berinisial NH (33) dan A (31) babak belur diamuk warga usai diduga ketangkap basah maling sebuah mobil Toyota Agya berwarna silver dengan nomor polisi F 1733 FA di Jalan Garuda V RT 6/7, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok pada Jumat (5/4) silam.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan kronologi berawal Bhabinkamtibmas Pasir Putih mendapat informasi dari warga terkait adanya dua orang pria tidak dikenal diamankan dan sedang dihakimi massa karena dicurigai mengendari mobil dalam keadaan ngebut dan diduga telah melakukan pencurian di wilayah Bedahan.

"Mobil yang dikendarai tersebut dapat diberhentikan warga, saat itu dua orang yang dicurigai kabur, sedangkan dua orang yang didalam mobil Toyota Agya silver, yang juga dicurigai sebagai pelaku kejahatan dapat ditangkap warga kemudian dihakimi massa, yang kemudian dibawa warga ke kantor Pos Polisi Pasir Putih, dengan kondisi luka memar di bagian wajah dan luka robek di dahi dan bibir," ujar Made saat dikonfirmasi, Minggu (7/4/2024).

Made menyebut sejumlah barang bukti turut diamankan Unit Reskrim Polsek Bojongsari berupa satu unit mobil Toyota Agya hingga telepon genggam. Sedangkan dua terduga pelaku pencurian saat ini dilakukan penahanan di Mapolsek Bojongsari.

"Toyota Agya warna putih dalam kondisi kaca depan dan belakang pecah, dan ban kempes diamankan di Polsek Bojongsari berikut kunci kontak diserahkan ke penyidik Unit Reskrim, satu unit HP, dua lembar KTP, dan satu buah dompet," ujarnya.

"Iya betul (kedua pria diduga pencuri ditahan di Polsek Bojongsari)," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
