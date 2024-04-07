Arus Lalin GT Cikatama, Tol Cipali hingga GT Kalikangkung Terpantau Ramai Lancar Malam Ini

JAKARTA - Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama), ruas Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) hingga Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau ramai lancar pada H-3 lebaran atau Minggu (7/4/2024) malam hari ini.

Berdasarkan pantauan reporter iNews Media Group pada program iNews Malam, pantauan arus lalu lintas sejak pagi hari hingga malam hari ini terpantau ramai lancar belum terlihat kepadatan, meski ramai lancar tingkat volume kendaraan di GT Cikatama sejak pagi hari tadi sampai malam hari ini sudah lebih dari 60 ribu kendaraan memasuki gerbang tol.

Kemudian, pantauan dari ruas Tol Cipali masih terpantau ramai lancar sesekali lengang dan dari informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian setidaknya sudah lebih 50 ribu kendaraan yang berangkat melalui ruas Tol Cipali mengarah ke Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kepadatan kerap terjadi pada pagi hari disebabkan masih banyaknya pemudik datang atau singgah ke rest area KM 102 sehingga sistem buka tutup rest area masih diberlakukan di pagi hari," ucap reporter di Tol Cipali.

Selanjutnya untuk pantauan arus lalu lintas pada puncak arus mudik di GT Kalikangkung juga terpantau ramai lancar meski sempat terjadi kepadatan hingga 800 meter serta diatasi dengan cepat.