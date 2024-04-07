Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Lalin GT Cikatama, Tol Cipali hingga GT Kalikangkung Terpantau Ramai Lancar Malam Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |22:50 WIB
Arus Lalin GT Cikatama, Tol Cipali hingga GT Kalikangkung Terpantau Ramai Lancar Malam Ini
Arus mudik di Tol Cikatama (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama), ruas Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) hingga Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau ramai lancar pada H-3 lebaran atau Minggu (7/4/2024) malam hari ini.

Berdasarkan pantauan reporter iNews Media Group pada program iNews Malam, pantauan arus lalu lintas sejak pagi hari hingga malam hari ini terpantau ramai lancar belum terlihat kepadatan, meski ramai lancar tingkat volume kendaraan di GT Cikatama sejak pagi hari tadi sampai malam hari ini sudah lebih dari 60 ribu kendaraan memasuki gerbang tol.

Kemudian, pantauan dari ruas Tol Cipali masih terpantau ramai lancar sesekali lengang dan dari informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian setidaknya sudah lebih 50 ribu kendaraan yang berangkat melalui ruas Tol Cipali mengarah ke Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kepadatan kerap terjadi pada pagi hari disebabkan masih banyaknya pemudik datang atau singgah ke rest area KM 102 sehingga sistem buka tutup rest area masih diberlakukan di pagi hari," ucap reporter di Tol Cipali.

Selanjutnya untuk pantauan arus lalu lintas pada puncak arus mudik di GT Kalikangkung juga terpantau ramai lancar meski sempat terjadi kepadatan hingga 800 meter serta diatasi dengan cepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement