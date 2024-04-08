Gempa M5,3 Guncang Laut Banda Maluku Barat Daya, Ini Hasil Analisis BMKG

JAKARTA - Gempa bumi tektonik mengguncang Laut Banda, Maluku Barat Daya, Maluku dengan kekuatan 5,3 magnitudo pada Senin (8/4/2024) sekira pukul 05.19 WIB

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menjelaskan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,76° LS ; 128,25° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 66 Km arah Timur Laut Maluku Barat Daya, Maluku pada kedalaman 155 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam Lempeng Banda.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun mendatar (olique normal fault)," kata Daryono dalam keterangannya.

Daryono menambahkan berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Maluku Barat Daya dengan skala intensitas III - IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," jelasnya.