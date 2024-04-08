Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,3 Guncang Laut Banda Maluku Barat Daya, Ini Hasil Analisis BMKG

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |06:16 WIB
Gempa M5,3 Guncang Laut Banda Maluku Barat Daya, Ini Hasil Analisis BMKG
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi tektonik mengguncang Laut Banda, Maluku Barat Daya, Maluku dengan kekuatan 5,3 magnitudo pada Senin (8/4/2024) sekira pukul 05.19 WIB

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menjelaskan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,76° LS ; 128,25° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 66 Km arah Timur Laut Maluku Barat Daya, Maluku pada kedalaman 155 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam Lempeng Banda.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun mendatar (olique normal fault)," kata Daryono dalam keterangannya.

Daryono menambahkan berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Maluku Barat Daya dengan skala intensitas III - IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/624/3177410//viral_bmkg-hWk4_large.jpg
Viral Siswi Sekolah Salah Sebut Makan Makanan BMKG, Netizen: Habis Ini Bisa Prediksi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177365//gempa_sarmi_papua-9KCv_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Kabupaten Sarmi Papua, BMKG: Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177288//gempa_guncang_melonguane_sulut-T71d_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,7 Guncang Laut Timur Laut Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177220//cuaca_di_jabodetabek-nwWg_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Disertai Petir di Sejumlah Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177121//gempa-eWsg_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,6 Guncang Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177036//hujan-9CXn_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement