INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Perbedaan Nasib Harvey Moeis dengan Rafael Alun: Satu Masih Tak Jelas, Satunya Benar-benar Dimiskinkan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |09:56 WIB
Perbedaan Nasib Harvey Moeis dengan Rafael Alun: Satu Masih Tak Jelas, Satunya Benar-benar Dimiskinkan
Rafael Alun dan Harvey Moeis (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Perbedaan nasib Harvey Moeis dengan Rafael Alun: satu masih tak jelas, satunya benar-benar dimiskinkan. Keduanya memiliki kasus yang sama mengenai korupsi hingga merugikan negara.

Berikut perbedaan nasib nasib Harvey Moeis dengan Rafael Alun: satu masih tak jelas, satunya benar-benar dimiskinkan:

-Harvey Moeis

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi mengatakan, suami Sandra Dewi, Harvey Moeis juga dijerat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kejagung telah menetapkan dan menahan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (HM) dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Sayangnya, undang-undang tersebut tidak merinci mengenai memiskinkan pelaku korupsi.

Apalagi pernyataan mengenai kejaksaan Agung atau Kejagung juga akan memilah dan memilih aset dan kekayaan Harvey Moeis yang bakal disita.

"Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita terapkan pasal TPPU untuk HM (Harvey Moeis)," beber Kuntadi.

