Tinjau Stasiun Pasar Senen, Ini Kata Presiden Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan pada Stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini Senin 8 April 2024.

Jokowi melihat kesiapan Stasiun Pasar Senen terkait mudik dinilai sudah baik. Dirinya melihat tidak ada penumpang yang berdesak-desakan saat menunggu ataupun saat di dalam kereta.

"Semuanya saya melihat semuanya rapih, terkelola dengan baik sampai di atas kereta juga saya lihat rapih, baik, tidak ada yang berdesak-desakan. Semuanya baik di Stasiun Pasar Senen, semuanya baik," kata Jokowi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2024).

Jokowi malah menyinggung soal arus mudik di Pelabuhan Merak. Dirinya meminta solusi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bagi para pemudik sepeda motor yang melewati Pelabuhan Ciwandan.

"Dan melihat secara umum, sedikit yang perlu penanganan lebih fokus yaitu di Merak, utamanya berkaitan dengan yang naik sepeda motor di (pelabuhan) Ciwandan.Tadi minta penjelasan ke menteri perhubungan semuanya sudah dicarikan solusi," kata Jokowi.

Dalam peninjauan di Stasiun Pasar Senen, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirut KAI Didiek Hartantyo, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Ario Seto, Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan.

(Awaludin)