Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Stasiun Pasar Senen, Ini Kata Presiden Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |10:43 WIB
Tinjau Stasiun Pasar Senen, Ini Kata Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan pada Stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini Senin 8 April 2024.

Jokowi melihat kesiapan Stasiun Pasar Senen terkait mudik dinilai sudah baik. Dirinya melihat tidak ada penumpang yang berdesak-desakan saat menunggu ataupun saat di dalam kereta.

"Semuanya saya melihat semuanya rapih, terkelola dengan baik sampai di atas kereta juga saya lihat rapih, baik, tidak ada yang berdesak-desakan. Semuanya baik di Stasiun Pasar Senen, semuanya baik," kata Jokowi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2024).

Jokowi malah menyinggung soal arus mudik di Pelabuhan Merak. Dirinya meminta solusi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bagi para pemudik sepeda motor yang melewati Pelabuhan Ciwandan.

"Dan melihat secara umum, sedikit yang perlu penanganan lebih fokus yaitu di Merak, utamanya berkaitan dengan yang naik sepeda motor di (pelabuhan) Ciwandan.Tadi minta penjelasan ke menteri perhubungan semuanya sudah dicarikan solusi," kata Jokowi.

Dalam peninjauan di Stasiun Pasar Senen, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirut KAI Didiek Hartantyo, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Ario Seto, Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177303//purbaya-Qufb_large.jpg
Purbaya Bandingkan Ekonomi Era SBY Tumbuh 6 Persen dan Jokowi 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806//dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176808//dokter_tifa-s4Iw_large.jpg
Dokter Tifa Pertanyakan Makam Orangtua Jokowi di Karanganyar, Padahal Lahir di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176789//dokter_tifa-zHiO_large.jpg
Dokter Tifa Bakal Tulis Buku Jokowi's Dark Life, Berisi Jejak Masa Lalu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494//viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176404//viral-jQKt_large.jpg
Ziarah ke Makam Ayah dan Ibu Jokowi, Roy Suryo: Bukan untuk Sirik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement