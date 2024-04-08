Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arus Mudik Lebaran 2024, Jokowi: Saya Gak Melihat Ada Antrean Terlalu Panjang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |10:59 WIB
Arus Mudik Lebaran 2024, Jokowi: Saya Gak Melihat Ada Antrean Terlalu Panjang
Presiden Joko Widodo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa tidak ada antrean masyarakat yang berlebihan, baik di terminal maupun di bandara pada arus mudik lebaran tahun 2024.

"Saya nggak melihat ada antrean yang sangat terlalu panjang atau yang di airport atau di stasiun atau terminal yang begitu ramai dan berdesak-desakan saya lihat nggak ada," ujar Presiden di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2024).

Jokowi juga menyebut bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas pada arus mudik tahun ini terpantau jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu saya kira tahun ini jauh lebih bagus, jauh lebih bagus," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
