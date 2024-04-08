Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaringan Narkoba Fredy Pratama Impor Bahan Baku Belum Terdaftar dari China

Jaringan Narkoba Fredy Pratama Impor Bahan Baku Belum Terdaftar dari China
Jaringan Narkoba Fredy Pratama ditangkap polisi (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan kilogram bahan baku diamankan petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dari pabrik narkoba rumah di Komplek Taman Sunter Agung, Jakarta Utara.

Bahan-bahan baku yang tidak masuk dalam daftar prekursor tersebut diketahui diimport oleh tersangka DPO Bandar Narkoba Fredy Pratama dari luar negeri China.

Hal tersebut disampaikan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol, Mukti Juharsa saat ungkap kasus di lokasi Taman Sunter Agung 2, Jakarta Utara, pada Senin (8/4/2024).

"Adapun kronologi ini adalah kami mendapat laporan dari Bea Cukai Soekarno Hatta bahwa ada barang-barang yang akan masuk ke Indonesia. Barang-barang narkotika ini perlu digarisbawahi bahwa barang ini bukan merupakan prekursor narkotika," ujar Mukti.

Mukti menjelaskan modus yang digunakan oleh jaringan bandar narkoba Fredy Pratama tersebut termasuk baru karena sejumlah bahan kimia tersebut tidak tercantum dalam prekursor narkotika yang dikeluarkan pemerintah.

"Tapi barang-barang ini adalah masih dalam bentuk bukan prekusor namun akhirnya diracik oleh pelaku untuk membuat ekstasi. Inilah yang sangat unik sekali dilakukan oleh kasus ini," kata Mukti.

Setelah selama empat bulan Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Utara, Bea Cukai Soekarno Hatta dan Bea Cukai dari Pusat sama-sama melakukan penyelidikan, akhirnya jaringan pabrik ekstasi rumahan dapat ditemukan di Taman Sunter Agung 2, Jakarta Utara.

"Alhamdullilah sekarang kita bisa menangkap pelaku tersebut. Adapun modus operandinya adalah Fredy Pratama alias Amang alias Miming alias Lungkat mengimpor bahan baku yang tidak masuk dalam daftar prekusor. Dan diimpornya dari China langsung," pungkas Mukti Juharsa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177645/narkoba-q2jw_large.jpg
6 Bulan Beroperasi, Pabrik Sabu di Apartemen Cisauk Raup Untung Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177617/narkoba-rSX8_large.jpg
Lab Sabu di Apartemen Cisauk Digerebek, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080/ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803/narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176021/viral-OfZo_large.jpg
Jadi Bandar Narkoba di Dalam Rutan, Ammar Zoni Disanksi Isolasi 40 Hari dan Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958/ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement