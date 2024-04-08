Tinjau Arus Mudik, Kapolri Bakal ke Tol Cikampek Sore Ini

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diagendakan bakal melakukan peninjauan arus mudik Lebaran di Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, pada sore ini, Senin (8/4/2024).

Dari informasi yang diterima, Kapolri beserta jajaran akan menerima paparan dari pihak pengelola Tol di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek.

BACA JUGA: Volume Kendaraan di Jalur Mudik Gentong Diprediksi Meningkat Malam Nanti

Ia akan menerima paparan informasi dari pengelola tol terkait dengan kondisi lalu lintas selama perjalanan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Sebagaimana diketahui, dalam arus mudik ini, kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa Contra Flow dari KM 47 sampai dengan KM 70, pada tanggal 5 April 2024 pukul 21.30 WIB sampai dengan 8 April 2024 pukul 24.00 WIB.