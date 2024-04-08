Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pos Lebaran Unik Bikin Pemudik Betah, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Salman Mardira , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |17:32 WIB
Pos Lebaran Unik Bikin Pemudik Betah, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Pos Lebaran Unik Bikin Pemudik Betah.
A
A
A

POS pelayanan mudik Lebaran di Jember ini berbeda dan unik karena dibangun mirip sebuah masjid. di Timur Tengah dengan aksesori yang khas di bagian depan seperti bedug, taman bunga dan kubah masjid yang elok. Puluhan petugas dari polisi, TNI, tim kesehatan dan instansi samping lainnya bahu membahu memberikan layanan dalam pos pelayanan mudik Lebaran ini.

Bagi pemudik yang penat bisa langsung merasakan sensasi relaksasi dan cek kesehatan gratis di pos ini tanpa membayar. Pemudik mengaku senang dengan keberadaan pos layanan mudik ini karena dapat relaksasi sejenak dan memeriksa kesehatan secara gratis.

Sementara itu TNI Angkatan Laut (AL) menggelar mudik gratis dengan sensasi berbeda, menumpang kapal perang dari Jakarta, Semarang tujuan Surabaya. Para pemudik mengaku senang dan pengalaman pertama bisa mudik naik kapal perang KRI Banda Aceh.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167387/daily_buzz-685t_large.jpg
Podcast The Daily Buzz Bongkar Penumpang Gelap Aksi Massa di Jakarta, Simak Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038391/wayv-bakal-gelar-konser-perdana-di-indonesia-musim-bursa-transfer-usai-uero-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-n4TJVgoqVJ.jpg
WayV Bakal Gelar Konser Perdana di Indonesia, Musim Bursa Transfer Usai UERO, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/337/3037375/musim-bursa-transfer-usai-euro-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ZPpsEO8vVV.jpeg
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035659/film-despicable-me-4-raih-omset-usd5-miliar-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ReL50k2uZ8.jpg
Film Despicable Me 4 Raih Omset USD5 Miliar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033863/viral-tukang-parkir-di-bali-mirip-bruno-mars-selengkapnya-di-okezone-updates-hari-ini-T1JLJhs5ZM.jpeg
Viral Tukang Parkir di Bali Mirip Bruno Mars, Selengkapnya Di Okezone Updates Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018683/special-report-ironi-kasus-pelecehan-ibu-kandung-terhadap-anaknya-Wb5XXgungX.jpg
SPECIAL REPORT: Ironi Kasus Pelecehan Ibu Kandung terhadap Anaknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement