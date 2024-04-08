Pos Lebaran Unik Bikin Pemudik Betah, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

POS pelayanan mudik Lebaran di Jember ini berbeda dan unik karena dibangun mirip sebuah masjid. di Timur Tengah dengan aksesori yang khas di bagian depan seperti bedug, taman bunga dan kubah masjid yang elok. Puluhan petugas dari polisi, TNI, tim kesehatan dan instansi samping lainnya bahu membahu memberikan layanan dalam pos pelayanan mudik Lebaran ini.

Bagi pemudik yang penat bisa langsung merasakan sensasi relaksasi dan cek kesehatan gratis di pos ini tanpa membayar. Pemudik mengaku senang dengan keberadaan pos layanan mudik ini karena dapat relaksasi sejenak dan memeriksa kesehatan secara gratis.

Sementara itu TNI Angkatan Laut (AL) menggelar mudik gratis dengan sensasi berbeda, menumpang kapal perang dari Jakarta, Semarang tujuan Surabaya. Para pemudik mengaku senang dan pengalaman pertama bisa mudik naik kapal perang KRI Banda Aceh.

