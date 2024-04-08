Imbas Kecelakaan Maut KM 58 Tol Japek, Kakorlantas : Contraflow Mudik Lebaran Dihentikan Sementara!

KARAWANG – Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan mendatangi langsung lokasi kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 58, Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi, Senin (8/4/2024) sekitar pukul 07.04 WIB menewaskan 12 orang.

Aan mengatakan, berdasarkan hasil evakuasi satu korban luka berat dari sopir bus dan satu korban mengalami luka ringan 13 kantong jenazah luka bakar di bawa langsung menuju RSUD Karawang.

Polisi, Damkar dan Basarnas sudah melakukan evakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan.

BACA JUGA: Kronologi Lengkap Kecelakaan Maut di Tol Cikampek KM 58 yang Tewaskan 13 Orang

"Kami turut prihatin atas kejadian yang baru saja terjadi kecelakaan yang berakibat korban meninggal dunia dan dua kendaraan terbakar yang melibatkan tiga kendaraan di KM 58+600," ujar Aan Suhanan didampingi Kabag Operasional Korlantas Polri, Kombes Eddy Djunaedi di lokasi kecelakaan.