Kapolri Gandeng Kemenhub dan KNKT Ungkap Penyebab Kecelakaan di Tol Japek KM 58

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan menggandeng Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) kilometer (KM) 58, Senin (8/4/2024) pukul 07.04 WIB, yang menewaskan 12 orang.

“Jadi tentunya ini akan didalami oleh tim gabungan, dari Polri, dari Kementerian Perhubungan, dari KNKT sehingga kemudian nanti ditemukan kepastian penyebab terjadinya kecelakaan tadi. Karena memang saat ini untuk penyebab Laka sedang dilakukan pendalaman,” ungkap Listyo saat konferensi pers di RSUD Karawang, Jawa Barat.

Namun demikian, kata Listyo, yang paling utama saat ini adalah mencegah agar peristiwa ini tidak terulang lagi apalagi saat ini masih dalam situasi arus mudik Lebaran 2024.