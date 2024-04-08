Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Buka Puasa, Jokowi Bagikan 1.000 Sembako di Depan Istana Merdeka

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |19:19 WIB
Jelang Buka Puasa, Jokowi Bagikan 1.000 Sembako di Depan Istana Merdeka
Bagi-bagi sembako depan Istana Merdeka (MPI/Raka)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan sembako kepada masyarakat di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2024) sore.

Pantauan di lokasi, Presiden Jokowi nampak meninjau langsung dari kejauhan pemberian sembako tersebut ditemani oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Kepala Biro Protokol, Sekretariat Presiden, Mohamad Yusuf Permana.

Tidak lama setelah meninjau, Jokowi pun kembali masuk ke dalam Istana Merdeka dengan berjalan kaki.

"Sore hari ini tanggal 8 April Pak Presiden melalui kepala biro protokol Mas Yusuf meminta kepada jajaran setpres untuk memberikan sembako sejumlah kurang lebih seribu kantong," kata Heru di depan halaman Istana Merdeka.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
