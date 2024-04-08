Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sebut Puncak Arus Mudik 2024 Berjalan Baik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |21:40 WIB
Kapolri Sebut Puncak Arus Mudik 2024 Berjalan Baik
Kapolri sebut puncak arus mudik 2024 berjalan baik (Foto : Humas Polri)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut puncak arus Mudik Lebaran 2024 telah berhasil dilewati dengan baik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri usai meninjau arus lalu lintas pergerakan masyarakat di Gedung Jasa Marga KM 70 Tol Jakarta-Cikampek, Senin (8/4/2024).

Sigit mengatakan dari hasil pemantauan selama periode Mudik Lebaran 2024, tercatat adanya peningkatan jumlah arus pemudik di banding tahun sebelumnya.

"Jadi dilaporkan bahwa terjadi persebaran, terjadi penambahan jumlah sekitar 6 sampai 7 persen dibandingkan mudik tahun 2023," ujarnya kepada wartawan.

Kendati demikian, Sigit memastikan puncak arus mudik telah berhasil dilewati dengan baik. Ia menyebut beban puncak arus mudik pada Lebaran pada tahun ini juga berhasil di sebar pada hari-hari sebelumnya.

"Kalau tahun 2023 itu di H-3, kali ini bergeser di H-4 dengan tingkat puncak arus mudiknya yang turun dan ini tersebar di hari-hari sebelumnya," ucapnya.

Karena itu, ia menilai sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan telah berjalan dengan baik dan akan menjadi pertimbangan dalam persiapan mudik Lebaran mendatang.

Di sisi lain, Sigit mengatakan dengan keberhasilan rekayasa tersebut juga terjadu peningkatan kecepatan arus lalu lintas pengendara. Ia menyebut jarak Jakarta-Jateng yang biasanya ditempuh selama 8 jam kini bisa dipangkas menjadi 6 jam saja.

"Terjadi peningkatan kecepatan, untuk pencapaian dari mulai start sampai dengan Jawa Tengah yang biasanya 8 jam, kali ini menjadi 6-7 jam. Jadi ada perbaikan," tuturnya.

