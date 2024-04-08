Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mardiono: Kami Cari Keadilan untuk Perjuangkan Suara PPP yang Hilang Lewat MK

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |22:57 WIB
Mardiono: Kami Cari Keadilan untuk Perjuangkan Suara PPP yang Hilang Lewat MK
Mardiono Gelar Buka Puasa Bersama/dok: PPP
A
A
A

 

JAKARTA- Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menggelar kegiatan buka bersama dengan para warga sekitar di kediamannya, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Mardiono juga menggelar doa bersama untuk keselamatan diri, bangsa, dan kemudahan PPP dalam rangka memperjuangkan suara yang hilang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pimpinan partai berlambang Kakbah juga mengucapkan terima kasih kepada para warga yang telah mempercayakan suaranya kepada PPP.

“Terima kasih saya ucapkan kepada warga sekitar yang telah memberikan sumbangsih kepada perjalanan politik saya dan PPP. Insya Allah kami tetap berjuang mencari keadilan untuk memperjuangkan suara PPP yang hilang lewat MK,” tutur Muhamad Mardiono, Senin (8/4/2024).

Hingga saat ini dia bersama seluruh elemen serta jajaran masih terus berusaha memperjuangkan PPP agar dapat lolos parliamentary threshold.

“Kami masih dan akan terus bekerja secara maksimal. Alhamdulillah sejauh ini dan semoga ke depannya diberikan kelancaran,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
