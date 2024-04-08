Gedung Lantai 2 LBH-YLBHI di Menteng Terbakar, Suara Ledakan Terdengar Keras

JAKARTA - Lantai 2 Gedung Lembaga Bantuan Hukum - Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat terbakar hebat pada Minggu (7/4/2024) malam.

Pengurus YLBHI, Muhamad Isnur mengatakan kebakaran sekitar pukul 22.00 WIB dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut.

Ia menjelaskan berdasarkan keterangan saksi mata Wasiatun (Pemilik warung pecel lele di depan kantor LBH), mendengar 3 kali suara ledakan keras dan percikan api yang diduga berasal dari AC lantai 2 Gedung YLBHI.

"Dari ledakan ini kemudian muncul kobaran api yang langsung menjalar ke lantai 2 dan 3 gedung," kata Isnur dalam keterangannya, Minggu (7/4/2024).