Diduga Akibat Korsleting Listrik, 10 Unit Damkar Padamkan Kebakaran Gedung LBH

JAKARTA - Puluhan unit pemadam kebakaran (Damkar) berhasil memadamkan kebakaran Lantai 2 Gedung Lembaga Bantuan Hukum - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (7/4) sekira pukul 23.58 WIB.

"Pemadaman selesai (hijau). Selesai operasi 23.58 WIB dengan pengerahan unit 10 damkar dan 40 personil," tulis laporan Disgulkarmat DKI Jakarta dikutip, Senin (8/4/2024).

Disgulkarmat DKI menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. "Dugaan penyebab korsleting listrik," ujarnya.

Sebelumnya, Pengurus YLBHI, Muhamad Isnur mengatakan kebakaran sekitar pukul 22.00 WIB dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut.

Ia menjelaskan berdasarkan keterangan saksi mata Wasiatun (Pemilik warung pecel lele di depan kantor LBH), mendengar 3 kali suara ledakan keras dan percikan api yang diduga berasal dari AC lantai 2 Gedung YLBHI.