Gedung LBH Terbakar, Satu Anggota Pemadam Kebakaran Meninggal Dunia

JAKARTA - Gedung Lembaga Bantuan Hukum - Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI), di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat terbakar hebat pada Minggu 7 April 2024 malam.

Akibat kebakaran tersebut, seorang anggota pemadam kebakaran meninggal dunia usai melakukan proses pemadaman api.

Menurut saksi mata, Wasiatun pemilik warung pecel lele di depan kantor LBH ia mendengar 3 kali suara ledakan keras dan percikan api yang diduga berasal dari AC lantai 2 Gedung. Ledakan tersebut kemudian muncul kobaran api yang langsung menjalar ke lantai 2 dan 3 gedung.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menyebutkan pihaknya mendapatkan laporan kebakaran sekitar pukul 22.20 WIB.

Sebanyak 10 unit mobil pemadam dan 40 personel dikerahkan dalam proses pemadaman api yang tiba di lokasi Pukul 22.25 WIB. Api berhasil di lokalisir pada Pukul 22.30 WIB, proses pendinginan Pukul 22.54 WIB, serta selesai operasi pada Pukul 23.58 WIB.

"Dugaan penyebab konsleting listrik," ujar Satriadi, Senin (8/4/2024).