HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi: Jaringan Bandar Narkoba Fredy Pratama Berkomunikasi Gunakan BBM

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |13:53 WIB
Polisi: Jaringan Bandar Narkoba Fredy Pratama Berkomunikasi Gunakan BBM
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Bandar narkoba Fredy Pratama yang saat ini masih buron, dan masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) diketahui masih mengendalikan jaringannya di Indonesia, dengan menggunakan aplikasi chat Blackberry Messenger.

Hal tersebut disampaikan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa saat ungkap kasus Clandestine Lab milik bandar narkoba Fredy Pratama di komplek perumahan Taman Sunter Agung 2, Jakarta Utara, pada Senin (8/4/2024).

Mukti menyebutkan, keempat kurir yang juga menjadi produsen ekstasi di Sunter diketahui berkomunikasi dengan Fredy yang sedang bersembunyi di luar negeri.

"Kita dalami lah, pada prinsipnya kita sudah tau Fredy Pratama ada di Thailand," ujar Mukti Juharsa.

Terkait komunikasi yang dilakukan oleh Fredy Pratama kepada jaringan narkotika nya di Indonesia disebut Mukti dilakukan menggunakan aplikasi chat online.

"Mereka berkomunikasi menggunakan BlackBerry Messenger atau BBM," ungkap Mukti.

Dengan penangkapan empat orang dari Taman Sunter Agung tersebut Mukti menyebutkan sudah ada 62 tersangka dan aset Rp 400 miliar yang diamankan pihak kepolisian.

"Sudah banyak ya, tambah 4 kan sekarang, jadi 62 ya. Kalau total aset sekitar Rp 400 miliar," pungkas Mukti Juharsa.

