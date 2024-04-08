Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sandiaga Bilang Libur Lebaran Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Diprediksi 4 Kali Lipat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |15:45 WIB
Sandiaga Bilang Libur Lebaran Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Diprediksi 4 Kali Lipat
Sandiaga Uno (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menyebut 160.000 kendaraan diprediksi akan melintasi Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada libur Lebaran mendatang. Jumlah tersebut naik 4 kali lipat dari data tampung kendaraan di jalur tersebut.

Hal itu dikatakan Sandiaga usai meninjau jalur mudik dan jalur wisata di Pos Pengamanan Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Senin (8/4/2024).

"Tadi data yang disampaikan ke kami, dari 193,6 juta pemudik itu yang melintasi di Jalur Puncak ini diprediksi antara 140-160 ribu. Nah ini berarti 4 kali lipat dari daya tampung jalan ini, berarti harus ada beberapa rekayasa maupun juga kesiapan destinasi, jalur alternatif juga sudah disiapkan," kata Sandiaga.

Sandiaga pun menyampaikan harapan dari pemudik yang juga wisatawan di Jalur Puncak agar tidak ada tindakan percaloan atau pemalakan.

"Saya menyampaikan juga tadi yang diangkat ibu Aisyah, seorang pemudik menuju Cianjur namun juga akan berwisata, harapnya kebersihannya dijaga, kebersihan dijaga, tempat parkir ditata dengan rapih juga jangan sampai ada percaloan, jangan sampai ada pemalakan," ungkap Sandiaga.

