HOME NEWS MEGAPOLITAN

H-2 Lebaran, Arus Lalin di Jalur Puncak Masih Ramai Lancar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |16:15 WIB
H-2 Lebaran, Arus Lalin di Jalur Puncak Masih Ramai Lancar
Jalur Puncak ramai lancar (Foto : MPI)
BOGOR - Kondisi arus lalu lintas H-2 Lebaran di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor masih ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang melintasi kawasan wisata tersebut.

"Untuk arus lalu lintas di jalur wisata Puncak sampai dengan hari ini tanggal 8 April 2024 atau H-2 menjelang hari raya Lebaran 2024 memang terpantau arus lalu lintas masih cenderung ramai lancar," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto di Simpang Gadog, Senin (8/4/2024).

Kata dia, mayoritas kendaraan yang melintas merupakan pemudik dengan motor. Tetapi, jumlahnya tidak sebanyak pada hari-hari sebelumnya.

"Untuk arus lalu lintas pergerakan mudik lebaran tahun ini memang sampai dengan saat ini di pukul 14.15 WIB masih nampak baik itu roda dua maupun roda empat yang melintasi kawasan wisata Puncak. Namun jumlahnya sudah berkurang dibandingkan di hari Jum'at sampai Minggu," ungkapnya.

Di samping itu, tambah Ardian, masih ada beberapa titik hambatan di Jalur Puncak. Hal itu disebabkan oleh perpotongan arus kendaraan kendaraan dan aktivitas masyarakat di Pasar Cisarua.

"Aktivitas perekonomian bagi warga masyarakat Cisarua sendiri sehingga kawasan ekonomi cukup banyak terganggu baik itu angkot maupun kendaraan yang keluar masuk pasar," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
