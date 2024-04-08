Jalur Arteri Kalimalang Diserbu Pemudik Motor Malam Ini

JAKARTA - Menjelang hari kedua menuju perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, arus lalu lintas di Jalur arteri Kalimalang mulai terlihat lengang. Tampak di Senin malam (8/4/2024), Jalur arteri khususnya di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur meski lengang dari sebelumnya, namun pemudik roda dua masih mendominasi arus lalin.

Wakasat Lantas Satwil Jakarta Timur, AKP Sunaryo menyampaikan arus mudik di sepanjang arteri Kalimalang mulai mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

"Arus lalu lintas mudik lebaran 2024 di Kalimalang, khususnya di persimpangan Haji Naman, Duren Sawit, dibandingkan hari kemarin penurunnya sudah cukup lumayan," jelas Sunaryo di lokasi, Senin (8/4/2024).

BACA JUGA:

Sunaryo menyampaikan penurunan arus mudik tersebut berkisar hingga 20 persen dibandingkan arus pemudik pada dua hari sebelumnya.

"Penurunan arus mudik kali ini kira-kira hingga 20 persen dari waktu semalam dan kemarin," terang Sunaryo.