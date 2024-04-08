Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalur Arteri Kalimalang Diserbu Pemudik Motor Malam Ini

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |23:16 WIB
Jalur Arteri Kalimalang Diserbu Pemudik Motor Malam Ini
Arus mudik di Kalimalang malam ini (Foto: MPI/Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang hari kedua menuju perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, arus lalu lintas di Jalur arteri Kalimalang mulai terlihat lengang. Tampak di Senin malam (8/4/2024), Jalur arteri khususnya di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur meski lengang dari sebelumnya, namun pemudik roda dua masih mendominasi arus lalin.

Wakasat Lantas Satwil Jakarta Timur, AKP Sunaryo menyampaikan arus mudik di sepanjang arteri Kalimalang mulai mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

"Arus lalu lintas mudik lebaran 2024 di Kalimalang, khususnya di persimpangan Haji Naman, Duren Sawit, dibandingkan hari kemarin penurunnya sudah cukup lumayan," jelas Sunaryo di lokasi, Senin (8/4/2024).

 BACA JUGA:

Sunaryo menyampaikan penurunan arus mudik tersebut berkisar hingga 20 persen dibandingkan arus pemudik pada dua hari sebelumnya.

"Penurunan arus mudik kali ini kira-kira hingga 20 persen dari waktu semalam dan kemarin," terang Sunaryo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement