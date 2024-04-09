Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Panglima TNI Pantau Arus Mudik di GT Cikampek Utama Bersama Kapolri

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |05:23 WIB
Momen Panglima TNI Pantau Arus Mudik di GT Cikampek Utama Bersama Kapolri
Panglima TNI dan Kapolri tinjau arus mudik di GT Cikampek Utama (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, memantau arus mudik Idul Fitri 1445 H bertempat di Posko Cikatama, Kantor Jasa Marga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin 8 April 2024.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut, diantaranya Kabais TNI, Asops Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI.

Selain itu, juga Aspers Panglima TNI, Asrenum Panglima TNI, Danpuspom TNI, Askomlek Panglima TNI, Pangdam III/Siliwangi, Asops Kapolri, Kadivpropam Polri, Kadivhumas Polri, Kakorlantas Polri, Kapolda Jabar, PJ Gubernur Jabar, Dirut PT. Jasa Marga serta pejabat terkait lainnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut puncak arus Mudik Lebaran 2024 telah berhasil dilewati dengan baik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri usai meninjau arus lalu lintas pergerakan masyarakat di Gedung Jasa Marga KM 70 Tol Jakarta-Cikampek.

Sigit mengatakan dari hasil pemantauan selama periode Mudik Lebaran 2024, tercatat adanya peningkatan jumlah arus pemudik di banding tahun sebelumnya.

"Jadi dilaporkan bahwa terjadi persebaran, terjadi penambahan jumlah sekitar 6 sampai 7 persen dibandingkan mudik tahun 2023," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement