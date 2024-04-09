Momen Panglima TNI Pantau Arus Mudik di GT Cikampek Utama Bersama Kapolri

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, memantau arus mudik Idul Fitri 1445 H bertempat di Posko Cikatama, Kantor Jasa Marga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin 8 April 2024.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut, diantaranya Kabais TNI, Asops Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI.

BACA JUGA: Kapolri Sebut Puncak Arus Mudik 2024 Berjalan Baik

Selain itu, juga Aspers Panglima TNI, Asrenum Panglima TNI, Danpuspom TNI, Askomlek Panglima TNI, Pangdam III/Siliwangi, Asops Kapolri, Kadivpropam Polri, Kadivhumas Polri, Kakorlantas Polri, Kapolda Jabar, PJ Gubernur Jabar, Dirut PT. Jasa Marga serta pejabat terkait lainnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut puncak arus Mudik Lebaran 2024 telah berhasil dilewati dengan baik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri usai meninjau arus lalu lintas pergerakan masyarakat di Gedung Jasa Marga KM 70 Tol Jakarta-Cikampek.

Sigit mengatakan dari hasil pemantauan selama periode Mudik Lebaran 2024, tercatat adanya peningkatan jumlah arus pemudik di banding tahun sebelumnya.

"Jadi dilaporkan bahwa terjadi persebaran, terjadi penambahan jumlah sekitar 6 sampai 7 persen dibandingkan mudik tahun 2023," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)