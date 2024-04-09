Masih Ada 750 Ribu Kendaraan yang Belum Mudik

JAKARTA - Jasamarga mengungkap sebanyak masih terdapat 40% warga yang belum melakukan mudik. Adapun prediksi Jasamarga masih terdapat sebanyak 750.000 kendaraan yang bakal melakukan mudik.

"Mengenai data, itu sampai dengan sore ini mungkin hampir kurang sedikit dari 40 persen yang sisa belum mudik, yaitu sekitar 750 ribu kendaraan," kata Direktur Utama PT Jasamarga, Subakti Syukur, Senin 8 April 2024.

Ia menjelaskan jumlah kendaraan akan kembali meningkat di hari pertama dan kedua setelah hari raya Idul Fitri. Jasamarga memprediksi kendaraan yang mudik setiap harinya berjumlah sekitar 140.000.

BACA JUGA: Momen Panglima TNI Pantau Arus Mudik di GT Cikampek Utama Bersama Kapolri

"Jadi H-1nya mungkin 80 sampai 90 ribu (kendaraan), sisanya 100 ribu lebih itu H+1 dan H+2," ungkap dia.

Ia memastikan Jasamarga serta Korps Lalu Lintas Polri bersama Kementerian Perhubungan bakal terus bekerja sama hingga masa mudik dan arus balik tahun 2024 ini selesai.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait penerapan contra flow yang diberlakukan dalam skema lalu lintas masa mudik.