Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masih Ada 750 Ribu Kendaraan yang Belum Mudik

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |05:30 WIB
Masih Ada 750 Ribu Kendaraan yang Belum Mudik
Ilustrasi (Foto : Jasamarga)
A
A
A

 

JAKARTA - Jasamarga mengungkap sebanyak masih terdapat 40% warga yang belum melakukan mudik. Adapun prediksi Jasamarga masih terdapat sebanyak 750.000 kendaraan yang bakal melakukan mudik.

"Mengenai data, itu sampai dengan sore ini mungkin hampir kurang sedikit dari 40 persen yang sisa belum mudik, yaitu sekitar 750 ribu kendaraan," kata Direktur Utama PT Jasamarga, Subakti Syukur, Senin 8 April 2024.

Ia menjelaskan jumlah kendaraan akan kembali meningkat di hari pertama dan kedua setelah hari raya Idul Fitri. Jasamarga memprediksi kendaraan yang mudik setiap harinya berjumlah sekitar 140.000.

"Jadi H-1nya mungkin 80 sampai 90 ribu (kendaraan), sisanya 100 ribu lebih itu H+1 dan H+2," ungkap dia.

Ia memastikan Jasamarga serta Korps Lalu Lintas Polri bersama Kementerian Perhubungan bakal terus bekerja sama hingga masa mudik dan arus balik tahun 2024 ini selesai.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait penerapan contra flow yang diberlakukan dalam skema lalu lintas masa mudik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement