INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi dan Sejumlah Menteri Dijadwalkan Salat Ied di Masjid Istiqlal

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |06:48 WIB
Jokowi dan Sejumlah Menteri Dijadwalkan Salat Ied di Masjid Istiqlal
Jokowi bersama cucunya sholat di Masjid Istiqlal (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri kabinet dijadwalkan melangsungkan Sholat Hari Raya Idul Fitri (Ied) di Masjid Istiqlal Jakarta pada 1 Syawal 1445 Hijriah. Humas Masjid Istiqlal, Safar membenarkan hal tersebut.

"Kalau (rencana sholat Ied) RI 1 dan RI 2 ada. Biasanya menterinya pada hadir juga," kata Safar saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (9/4/2024).

Safar menyebut sebagai bentuk persiapan malam takbiran dan Sholat Ied yang rencananya akan hadir Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin itu akan dilakukan rapat terlebih dahulu hari ini.

"Hari ini baru akan rapat panitia umum. mungkin nanti setelahnya ada press release. Belum ada info waktunya, apakah pagi atau siang," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan berlebaran di Jakarta. Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ini merupakan masa terakhirnya menjabat sebagai Presiden RI.

"(Lebaran) Di Jakarta," kata Jokowi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin 8 April 2024.

Jokowi mengatakan, bahwa dirinya juga akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal.

"Kurang lebih, insyaallah (sholat id di Istiqlal)," katanya.

1 2
      
