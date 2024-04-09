Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Gelar Open House, Tak ada Undangan Khusus

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |07:03 WIB
Jokowi Gelar Open House, Tak ada Undangan Khusus
Presiden Jokowi (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menggelar open house di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Raya Idul Fitri tahun 2024.

Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden, Mohamad Yusuf Permana mengatakan bahwa open house Presiden Jokowi bukan hanya untuk pejabat pemerintahan tapi juga masyarakat umum.

"Rencana kita akan mulai open house untuk pejabat dan masyarakat di hari Rabu Insya Aallah 1 syawal pukul 09.00 WIB," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (9/4/2024).

Yusuf memastikan bahwa open house tersebut tidak memakai undangan khusus, siapapun masyarakat boleh datang ke istana. Namun, katanya, harus tertib dan mengikuti aturan.

"Namanya open house tentu tidak pake undangan jadi pejabat dan masyarakat bisa datang langsung. Tentu saja harus tertib dan mengikuti aturan yang berlaku di istana, tetapi kita sangat luwes tidak kaku mengingat ini adalah hari idul fitri. hari kebersamaan, hari sukacita dan saling maaf memaafkan," kata Yusuf.

Di kesempatan yang sama, Pj Gubernur DKI Jakarta Budi Hartono menyebut bahwa open house dilakukan tidak dalam waktu yang lama.

"Ya cuma ada batas waktunya ya. batas waktunya mungkin sampe siang lah ya," kata Heru.

