Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Momen Lucu Pemudik yang Jadi Viral, Motor Jadi Penumpang

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |07:37 WIB
3 Momen Lucu Pemudik yang Jadi Viral, Motor Jadi Penumpang
Ilustrasi (Foto : Jasamarga)
A
A
A

SEJUMLAH momen unik dan lucu saat masa mudik lebaran banyak dilakukan warga +62.

Bahkan tidak jarang momen mudik ini dijadikan meme nyeleneh karena kerap memiliki cerita tersendiri.

Hal tersebut menjadi sebuah momentum yang selalu ramai dan dinantikan banyak orang.

Berikut potret sejumlah warga saat mudik ke kampung halaman:

Motor Jadi Penumpang (Foto: Twitter)

1. Motor Jadi Penumpang

Dalam sebuah video singkat yang diunggah akun Twitter atau X @bolabolaja menampilkan motor sedang "duduk" di kursi belakang sebuah mobil bersama seorang penumpang wanita.

Motor yang biasanya dikendari, sesekali boleh kali jadi penumpang.

Mobil Miring (Foto : Tiktok)

2. Miring Dikit Enggak Ngaruh

Kelebihan muatan tidak hanya dialami transportasi umum atau truk yang mengangkut barang. Mobil yang dikendarai pemudik pun mengalami hal serupa.

Berdasar video yang diunggah akun Tiktok @yupi, nanpak sebuah mobil yang terlihat bodinya sudah miring ke kiri lantaran muatannya yang terlampau banyak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement