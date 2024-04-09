3 Momen Lucu Pemudik yang Jadi Viral, Motor Jadi Penumpang

SEJUMLAH momen unik dan lucu saat masa mudik lebaran banyak dilakukan warga +62.

Bahkan tidak jarang momen mudik ini dijadikan meme nyeleneh karena kerap memiliki cerita tersendiri.

Hal tersebut menjadi sebuah momentum yang selalu ramai dan dinantikan banyak orang.

Berikut potret sejumlah warga saat mudik ke kampung halaman:

1. Motor Jadi Penumpang

Dalam sebuah video singkat yang diunggah akun Twitter atau X @bolabolaja menampilkan motor sedang "duduk" di kursi belakang sebuah mobil bersama seorang penumpang wanita.

Motor yang biasanya dikendari, sesekali boleh kali jadi penumpang.

2. Miring Dikit Enggak Ngaruh

Kelebihan muatan tidak hanya dialami transportasi umum atau truk yang mengangkut barang. Mobil yang dikendarai pemudik pun mengalami hal serupa.

Berdasar video yang diunggah akun Tiktok @yupi, nanpak sebuah mobil yang terlihat bodinya sudah miring ke kiri lantaran muatannya yang terlampau banyak.