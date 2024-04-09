Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Musim Mudik Perdana, 115 Ribu Tiket Kereta Cepat Whoosh Terjual

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |10:48 WIB
Musim Mudik Perdana, 115 Ribu Tiket Kereta Cepat Whoosh Terjual
Kereta Cepat Whoosh (Foto : KCIC)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung untuk pertama kalinya melayani penumpang saat Mudik Lebaran 2024. Layanan perdana kereta cepat itu diklaim diminati masyarakat yang mudik dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya.

Mayoritas penumpang turun di stasiun tersebut yang dilanjutkan menggunakan Kereta Api Feeder menuju Stasiun Bandung atau angkutan lainnya.

"Jadi penumpang dari Halim sekitar 70 persen turun di Padalarang dan melanjutkan menggunakan feeder ke Stasiun Bandung," kata Manager Corporate Communication PT KCIC Emir Monti saat dihubungi, Selasa (9/4/2024).

Dia membeberkan pada masa angkutan mudik, libur hingga arus balik lebaran tahun ini, tercatat sudah ada sekitar 115 ribu tiket yang sudah terjual. Jumlah pemesanan itu menurut Emir akan terus bergerak karena setiap harinya masih ada yang melakukan pemesanan.

"Secara total itu pemesanan dari 3-18 April sudah ada 115 ribu tiket pada masa angkutan lebaran, angkanya masih terus bergerak. Kalau yang sudah naik menggunakan kereta cepat dimasa angkutan lebaran sampai tanggal 8 April sudah 70 ribu," kata Emir.

Untuk mengantisipasi membludaknya penumpak pada momen mudik lebaran ini, PT KCIC sudah menambah jumlah perjalanan Kereta Cepat Whoosh sejak 3 hingga 18 April 2024. Awalnya, perjalanan Kereta Cepat Whoosh hanya 40 kali per hari. Namun khusus momen ini ditambah 12 kali sehingga menjadi 52 kali perjalanan dalam sehari.

Kereta Cepat Whoosh sendiri akan beroperasi mulai dari 06.40 WIB sampai pukul 20.30 WIB untuk relasi Stasiun Halim - Stasiun Tegalluar dan pukul 05.50 WIB sampai pukul 20.30 WIB untuk relasi Stasiun Tegalluar - Stasiun Halim.

"Untuk mengantispasi peningkatan jumlah penumpang dimasa angkutan lebaran ini KCIC akan mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan Whoos reguler dan ditambah 12 perjalanan Whoos tambahan. Jadi ada peningkatan sekitar 30 persen dari jadwal reguler sehingga total KCIC akan melakukan 52 perjalanan," kata Emir.

