Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kesaksian Sopir Bus Primajasa yang Terlibat Kecelakaan Maut di KM 58 Tol Cikampek

Nila Kusuma , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |11:49 WIB
Kesaksian Sopir Bus Primajasa yang Terlibat Kecelakaan Maut di KM 58 Tol Cikampek
Sopir bus Primajasa, Heru (Foto: MPI)
A
A
A

KARAWANG - Polres Karawang memulangkan sopir bus Primajasa, Heri yang sempat diamankan terkait kecelakaan lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 58, Karawang Timur, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi pada Senin 8 April 2024 pagi menewaskan 12 orang.

Heri sudah diperiksa oleh penyelidik terkait tabrakan beruntun tiga kendaraan; Daihatsu GrandMax, Daihatsu Terios, Bus Primajasa.

"Memang sopir bus Primajasa sudah kami periksa terkait kasus kecelakaan tersebut. Namun malam itu juga kita pulangkan setelah dia menceritakan kejadian sampai bus yang dikendarainya ikut dalam tabrakan beruntun. Jadi saya pastikan sopir bus Primajasa tidak kami tahan," kata Humas Polres Karawang, Ipda Kusmayadi, Selasa (9/4/2024).

 BACA JUGA:

Menurut Kusmayadi, berdasarkan pengakuan Heri diketahui jika dirinya sempat membantu mengevakuasi korban kecelakaan tersebut. Kenek bus dan seorang penumpang bus juga terluka dalam kecelakaan tersebut.

Heri sempat membantu korban dan membawanya ke Rumah Sakit Rosela. Namun usai melakukan pertolongan, polisi kemudian membawanya ke Mapolres Karawang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement