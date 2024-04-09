Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

One Way Tol Trans Jawa Dihentikan, Arus Lalu Lintas Kembali Normal 2 Arah

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |12:02 WIB
One Way Tol Trans Jawa Dihentikan, Arus Lalu Lintas Kembali Normal 2 Arah
Gerbang Tol Kalikangkung (Foto: MPI/Achmad)
JAKARTA - Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan melaporkan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah di Tol Trans Jawa dari KM 72 Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang akan dihentikan mulai pukul 12.00 WIB, Selasa (9/4/2024).

Sebelumnya, One Way di Tol Trans Jawa telah dilaksanakan sejak 5 April 2024 untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2024.

“Tadi sudah kita lakukan untuk kliring pembersihan sehingga nanti ada pukul 12.00 kita akan normalkan kembali dua arah ya, dari 414 di Kalikangkung sampai dengan 70 di Jakarta Cikampek, itu jam 12 diharapkan sudah bisa normal kembali,” ungkap Aan saat Konferensi Pers, Selasa (9/4/2024).

