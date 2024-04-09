Pakar IT Sebut Pemilu 2024 Layak Diulang jika KPU Tak Mampu Perbaiki Sistem Ini

JAKARTA - Pakar IT dan pencipta robot pencatat data penghitungan suara, Hairul Anas Suaidi memberikan saran perbaikan terhadap sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) KPU. Jika tak mampu perbaiki, sudah selayaknya Pemilu 2024 harus diulang.

Anas menyampaikan bahwa saran sekaligus pandangan ini juga telah disampaikannya dalam kapasistas sebagai saksi fakta paslon 03 dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Pertama, Anas meminta kepada KPU untuk membuka ke publik CSV untuk rekapitulasi manual di setiap jenjang. Kedua, melakukan uji ulang ke publik terhadap C hasil dengan menggunakan OCR atau OMR.

