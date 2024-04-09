Praktisi IT Ungkap 5 Permasalahan Utama Sirekap Pemilu 2024

JAKARTA - Praktisi bidang IT, Wahyudi menyatakan bahwa banyak permasalahan dalam sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) yang digunakan KPU pada Pemilu 2024.

Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk 'Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024' yang digelar secara daring, Minggu (7/4/2024).

"Ada lima sebenarnya permasalahan yang ada dalam temuan kita," kata Wahyudi dalam paparannya.

BACA JUGA:

Catatan pertamanya, berkaitan dengan unggahan C hasil yang sudah sebagain besar menyatakan ini bermasalah.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga turut menjadi permasalahan. Sebab, kata dia, banyak sekali ditemukan keganjilan dari setiap DPT yang ditetapkan.