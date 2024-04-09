Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nomor Mesin dan Rangka Gran Max yang Kecelakaan di KM 58 Tol Japek Sudah Terblokir

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |14:20 WIB
Nomor Mesin dan Rangka Gran Max yang Kecelakaan di KM 58 Tol Japek Sudah Terblokir
Kakorlantas Irjen Aan Suhanan (Foto: MPI/Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan mengatakan nomor mesin dan nomor rangka mobil Daihatsu Gran Max yang kecelakaan di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Senin 8 April 2024 pagi, telah lama terblokir. Meski demikian, kepolisian masih mendalami alasan di balik pemblokiran nomor rangka dan mesin dari Gran Max maut tersebut.

Aan mengatakan saat ini jajarannya tengah menyelidiki lebih lanjut identitas dari pengemudi Gran Max tersebut. Namun sementara ini, ia hanya bisa memastikan kondisi mesin mobil yang secara hukum bermasalah.

"Ini baru kita lihat (pemeriksaan identitas pemilik Gran Max), sudah proses ini. Semalam juga kita langsung mengecek, yang jelas nomor rangka, nomor mesin mobil tersebut posisi saat ini, saat ini dalam posisi diblokir," kata Aan di Command Center KM 29, Selasa (9/4/2024).

 BACA JUGA:

Aan menyampaikan kondisi terblokirnya nomor rangka tersebut masih dalam penyelidikan. Banyak faktor pemblokiran nomor mesin, untuk itu Aan belum bisa memastikan lebih lanjut.

"Saya lagi telusuri blokir karena apa, blokir bisa pidana, ETLE, blokir data, nah ini kita telusuri," ungkap Aan.

Halaman:
1 2
      
