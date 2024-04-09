11 Jenazah Korban Kecelakaan di KM 58 Tol Japek Teridentifikasi, Segera Diserahkan ke Keluarga

JAKARTA - Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan mengatakan sebanyak 11 korban meninggal akibat kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek KM 58, Karawang Timur, Jawa Barat, pada Senin 8 April 2024 pagi, sudah teridentifikasi.

Aan mengatakan bahwa akan ada penyerahan dua jenazah kepada pihak keluarga pada siang ini. Sebelumnya, dilaporkan ada 7 laki-laki dan 5 wanita yang menjadi korban kecelakaan ini, semuanya penumpang mobil Gran Max.

“Ya secara keseluruhan sudah mungkin dari Dokkes ya, tapi laporan dari Dokkes sudah dari 11 itu sudah teridentifikasi nanti siangnya ada penyerahan dua jenazah mungkin setelah itu proses administrasi mungkin hari ini mudah-mudahan 11 ini sudah bisa diserahkan ya,” ungkap Aan saat Konferensi Pers, Selasa (9/4/2024).

Aan mengatakan bahwa proses identifikasi penyebab kecelakaan diperkirakan akan selesai dalam waktu dua atau tiga hari yang akan datang. “Mudah-mudahan satu, dua hari ini sedang proses karena tidak hanya di TKP juga kita periksa kendaraan, roda, dari beberapa sumber, itu kita ambil.”