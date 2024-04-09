Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Mudik ke Jember, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Salman Mardira , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |14:35 WIB
Megawati Mudik ke Jember, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Megawati mudik ke Jember dari Korea.
A
A
A

ATLET bola voly Indonesia yang bermain di Liga Bola Voli Korea Selatan, Megawati Hangesti Pertiwi, pulang ke kampung halamannya di Jember, Jawa Timur. Megatron panggilan tenarnya, pulang kampung menikmati libur Lebaran usai tampil di kompetisi voli di Negeri Ginseng, Korea Selatan.

Mega juga akan tampil dengan tim barunya, Jakarta BIN usai kontraknya dengan Daejon Red Spark selesai. Megawati memanfaatkan libur lebaran yang hanya sebentar ini lantaran pada 11 April mendatang akan bergabung ke klub barunya Jakarta BIN.

Sementara itu, penyanyi asal Amerika Serikat, Taylor Swift kini masuk dalam jajaran miliarder dunia 2024 versi Forbes. Masuknya Taylor Swift ke dalam jajaran orang terkaya dunia karena saat ini nilai kekayaan penyanyi berusia 34 tahun itu sudah melebih USD1 miliar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
