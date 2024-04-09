Hingga H-2, Jasa Marga Catat 1,2 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 1.233.793 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 s.d H-2 Hari Raya 1445 H/Tahun 2024 atau pada Rabu-Senin, 3-8 April 2024.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung).

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat sebesar 51,48% jika dibandingkan lalin normal (dari 814.473 kendaraan). Jika dibandingkan dengan periode Lebaran 2023, total volume lalin ini lebih tinggi sebesar 2,16% (dari 1.207.698 kendaraan).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 725.017 kendaraan (58,76%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 306.573 kendaraan (24,85%) menuju arah Barat (Merak), dan 202.203 kendaraan (16,39%) menuju arah Selatan (Puncak). Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

ARAH TIMUR (TRANS JAWA & BANDUNG)

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 521.290 kendaraan, meningkat sebesar 230,48% dari lalin normal.

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 203.727 kendaraan, meningkat sebesar 12,25% dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 725.017 kendaraan, meningkat sebesar 113,72% dari lalin normal.

ARAH BARAT (MERAK)

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 306.573 kendaraan, meningkat sebesar 13,28% dari lalin normal.