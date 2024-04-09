Jokowi dan Ma'ruf Amin Dipastikan Shalat Id di Masjid Istiqlal

JAKARTA - Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof KH Nasaruddin Umar memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin beserta Ibu Negara akan Shalat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 1 Syawal di Masjid Istiqlal Jakarta.

"Kalau nanti insya Allah ditetapkan nanti malam maka insya Allah yang akan hadir besok pertama Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan Ibu Iriana, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta dengan ibu," kata Nasaruddin Umar dalam konferensi pers di Pintu VIP Al Malik Masjid Istiqlal, Jakarta pada Selasa (9/4/2024) siang.

Nasaruddin menambahkan nantinya juga akan dihadiri pejabat negara lainnya hingga duta besar negara sahabat.

