Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi dan Ma'ruf Amin Dipastikan Shalat Id di Masjid Istiqlal

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |16:30 WIB
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dipastikan Shalat Id di Masjid Istiqlal
Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. KH. Nasaruddin Umar (tengah) memberi keterangan pers (Foto: MPI/Refi)
A
A
A

JAKARTA - Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof KH Nasaruddin Umar memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin beserta Ibu Negara akan Shalat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 1 Syawal di Masjid Istiqlal Jakarta.

"Kalau nanti insya Allah ditetapkan nanti malam maka insya Allah yang akan hadir besok pertama Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan Ibu Iriana, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta dengan ibu," kata Nasaruddin Umar dalam konferensi pers di Pintu VIP Al Malik Masjid Istiqlal, Jakarta pada Selasa (9/4/2024) siang.

Nasaruddin menambahkan nantinya juga akan dihadiri pejabat negara lainnya hingga duta besar negara sahabat.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128230/jalur_puncak-n3Xo_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128189/setu_babakan-v0s2_large.jpg
Libur Lebaran, Begini Jadwal Hiburan di Setu Babakan Perkampungan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128214/tol-xfnq_large.jpg
Lalin Normal, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127762/ilustrasi_contraflol_di_jalan_tol-WnMd_large.jpg
Libur Lebaran Tol Jagorawi Arah Puncak Macet, Contraflow KM 44 hingga KM 46 Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127705/wisatawan-SWqu_large.jpg
36.113 Wisatawan Liburan Lebaran di Monas,  257 di Antaranya Wisman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126926/ilustrasi_rekayasa_lalu_lintas-NfHv_large.jpeg
Rekayasa Lalin Disiapkan Antisipasi Macet di Objek Wisata Jakarta Saat Libur Lebaran, Jalur ke Ragunan Bakal Satu Arah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement