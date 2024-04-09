Wamenag Prediksi Idul Fitri Jatuh pada Rabu 10 April Besok, Begini Alasannya

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki memprediksi Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah akan jatuh pada Rabu 10 April 2024. Hal ini berdasarkan kriteria MABIMS yang diprediksi telah memenuhi visibilitas hilal atau Imkanur-Rukyat.

Kendati demikian, Kementerian Agama (Kemenag) RI menyelenggarakan Sidang Isbat, sore ini.

"Dengan 7 derajat 37,8 menit dan elongasi ini berkisar pada 8 derajat 23, 68 menit sampai 10 derajat 12,94 menit. Nah menurut kriteria MABIMS, ini diprediksi ini telah memenuhi visibilitas hilal atau Imkanur Rukyat yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi sebesar 4 derajat," kata Saiful dalam konferensi pers di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (9/4/2024) .

