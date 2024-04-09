Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Malam Ini Ada Pawai Obor Keliling Masjid Istiqlal Sambut Idul Fitri 1445 H

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |17:28 WIB
Malam Ini Ada Pawai Obor Keliling Masjid Istiqlal Sambut Idul Fitri 1445 H
Saiful Rahmat Dasuki. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI bakal menggelar pawai obor malam takbir dalam rangka menyambut jatuhnya 1 Syawal 1445 Hijriah yang diprediksi Rabu (10/4), besok. Hanya saja pihak Kemenag Selasa (9/4/2024) sore ini tengah menggelar sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah.

"Untuk giat ini memang ini baru pertama ya, di tahun ini ini adalah bentuk kesyiaran dari penyebutan jatuhnya 1 Syawal pada Insya Allah kalau memang tidak kalau memang ini bisa malam nanti, kita akan menggelar pawai obor," kata Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Saiful Rahmat Dasuki di Masjid Istiqlal Jakarta.

 BACA JUGA:

Saiful menjelaskan pawai hanya mengelilingi kawasan Masjid Istiqlal dan tidak melebar ke wilayah lainnya untuk menambah kesyiaran.

"Pawai obor ini memang kita sudah setting hanya mengelilingi Masjid Istiqlal saja, radiusnya tidak sampai ke mana, jadi keluar dari pintu depan, terus mengitari rel terus balik ke Pertamina, terus masuk lagi di pintu awal tadi, jadi hanya itu dan ini mudah-mudahan menambah kesyiar'an dan wujud tadi yang disampaikan imam besar bahwa 1 Syawal ini adalah peleburan dari semua hal hal yang negatif yang pernah kita lakukan atau pun yang terjadi dan mudah-mudahan dengan syiar ini pawai obor ini juga kita meleburkan kembali semua salah di antara kita dan hal hal yang masih mengganjal di dalam perjalanan kita setahun kemarin," ucapnya.

 BACA JUGA:

Saiful mengatakan bahwa peserta pawai obor dibatasi yang akan diikuti sejumlah anak yatim.

"Ini kita batasi karena memang ini terkait dengan kondisi yang ini kita tidak ingin jadi ada hal hal yang menjadi kurang baik, ini kita batasi dan anak-anak yatim yang anak-anak remaja yang sudah kita siapkan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128230/jalur_puncak-n3Xo_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128189/setu_babakan-v0s2_large.jpg
Libur Lebaran, Begini Jadwal Hiburan di Setu Babakan Perkampungan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128214/tol-xfnq_large.jpg
Lalin Normal, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127762/ilustrasi_contraflol_di_jalan_tol-WnMd_large.jpg
Libur Lebaran Tol Jagorawi Arah Puncak Macet, Contraflow KM 44 hingga KM 46 Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127705/wisatawan-SWqu_large.jpg
36.113 Wisatawan Liburan Lebaran di Monas,  257 di Antaranya Wisman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126926/ilustrasi_rekayasa_lalu_lintas-NfHv_large.jpeg
Rekayasa Lalin Disiapkan Antisipasi Macet di Objek Wisata Jakarta Saat Libur Lebaran, Jalur ke Ragunan Bakal Satu Arah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement