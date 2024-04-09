Malam Ini Ada Pawai Obor Keliling Masjid Istiqlal Sambut Idul Fitri 1445 H

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI bakal menggelar pawai obor malam takbir dalam rangka menyambut jatuhnya 1 Syawal 1445 Hijriah yang diprediksi Rabu (10/4), besok. Hanya saja pihak Kemenag Selasa (9/4/2024) sore ini tengah menggelar sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah.

"Untuk giat ini memang ini baru pertama ya, di tahun ini ini adalah bentuk kesyiaran dari penyebutan jatuhnya 1 Syawal pada Insya Allah kalau memang tidak kalau memang ini bisa malam nanti, kita akan menggelar pawai obor," kata Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Saiful Rahmat Dasuki di Masjid Istiqlal Jakarta.

BACA JUGA:

Saiful menjelaskan pawai hanya mengelilingi kawasan Masjid Istiqlal dan tidak melebar ke wilayah lainnya untuk menambah kesyiaran.

"Pawai obor ini memang kita sudah setting hanya mengelilingi Masjid Istiqlal saja, radiusnya tidak sampai ke mana, jadi keluar dari pintu depan, terus mengitari rel terus balik ke Pertamina, terus masuk lagi di pintu awal tadi, jadi hanya itu dan ini mudah-mudahan menambah kesyiar'an dan wujud tadi yang disampaikan imam besar bahwa 1 Syawal ini adalah peleburan dari semua hal hal yang negatif yang pernah kita lakukan atau pun yang terjadi dan mudah-mudahan dengan syiar ini pawai obor ini juga kita meleburkan kembali semua salah di antara kita dan hal hal yang masih mengganjal di dalam perjalanan kita setahun kemarin," ucapnya.

BACA JUGA:

Saiful mengatakan bahwa peserta pawai obor dibatasi yang akan diikuti sejumlah anak yatim.

"Ini kita batasi karena memang ini terkait dengan kondisi yang ini kita tidak ingin jadi ada hal hal yang menjadi kurang baik, ini kita batasi dan anak-anak yatim yang anak-anak remaja yang sudah kita siapkan," ungkapnya.